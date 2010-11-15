Франция передала МВД Украины 70 пар обуви

Франция передала подразделениям Внутренних войск МВД Украины, осуществляющим охрану иностранных дипломатических представительств и консульств, 6 тысяч комплектов формы и 70 комплектов обуви.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Внутренних войск МВД Украины, соответствующую процедуру по этому поводу сегодня осуществил посол Франции в Украине Жак ФОР во время встречи с командующим украинских ВВ генерал-лейтенантом Сергеем ЯРОВЫМ.

Как отметили в пресс-службе, эта миссия проводится в рамках взаимодействия с национальной жандармерией Франции и органов внутренних дел Украины.

В то же время во время рабочей встречи командования ВВ с французским дипломатом были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. "Командующий внутренних войск МВД Украины С.ЯРОВОЙ выразил благодарность за понимание и готовность обмена опытом и предоставления практической помощи", - отметили в пресс-службе ВВ.