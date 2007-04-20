Нардеп Ковзель ”разжаловал” трех милиционеров и бросался их шапками?

Департамент связей с общественностью МВД Украины заявляет, что народный депутат Николай КОВЗЕЛЬ, находясь под зданием Конституционного Суда, сорвал погоны с формы трех военнослужащих внутренних войск, а их головные уборы бросил на землю.

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, сегодня начиная с 4.30 возле здания Конституционного Суда Украины начали собираться представители разных политических сил, а по состоянию на 7.00 в упомянутом месте уже было около 6 тысяч сторонников парламентско-правительственной коалиции и около 2-х тысяч - оппозиции.

С целью избежания любых столкновений между ними и разграничения сторон работниками милиции в нескольких местах были выставлены заградительные «живые» цепочки.

В 7.30, говорится в сообщении ДСО, из колонны представителей оппозиции отделилась группа в количестве около 50 человек во главе с народными депутатами Украины Н.КОВЗЕЛЕМ и Михаилом ВОЛЫНЦОМ, которые пытались пройти к Конституционному Суду Украины. При этом Н.КОВЗЕЛЬ сорвал погоны с форменной одежды трех военнослужащих внутренних войск, которые были задействованы в состав разграничительных цепочек, а их форменные головные уборы бросил на землю.

По вышеупомянутым материалам проводится соответствующая проверка.

Как сообщал УНИАН, по словам народного депутата от БЮТ Н.КОВЗЕЛЯ, он вместе с другими народными депутатами и группой пикетчиков от БЮТ, находясь под зданием КС, хотел изменить место расположения и перейти на другой участок улицы. Однако, по его словам, проход ему перегородили сотрудники правоохранительных органов и начали зажимать их в круг. Н.КОВЗЕЛЬ сказал, что он вместе с группой других депутатов пытался прорваться сквозь кордон стражей порядка, однако в этот момент к нему сзади подбежал другой работник милиции и брызнул в него из газового баллончика.

После этого, рассказал УНИАН депутат, милиционер бросил баллончик и пытался скрыться. Его пытались догнать другие депутаты из БЮТ, в частности депутат М.ВОЛЫНЕЦ.

Н.КОВЗЕЛЬ выразил возмущение такими действиями милиции. По его словам, по требованию депутатов они даже не представились. Депутат также рассказал, что после этого инцидента был доправлен в больницу, где ему оказали помощь.