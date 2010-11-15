Губернатор почтит жертв Голодомора уже «не так помпезно»

Глава Херсонской областной государственной администрации Николай КОСТЯК считает, что День памяти жертв Голодомора необходим, однако "не такой помпезный, как раньше".

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН

"Память об этой трагедии необходима, однако все будет не так помпезно, как было в последние годы", - сказал он.

При этом Н.КОСЯТК отметил, что официальные мероприятия в области в День памяти жертв Голодомора будут организовываться только исходя из соответствующих указаний Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

"Думаю, что будет для этого Указ Президента", - сказал губернатор.

Как сообщал УНИАН, ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодомора и политических репрессий.