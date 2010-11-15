Посол Германии почтил память погибших в Севастополе

Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ посетил сегодня Севастополь в рамках отмечаемого в Германии Дня народной скорби в память о жертвах насилия и войн (Volkstrauertag).

Как передает кореспондент УНИАН, посол возложил венки и цветы к подножию памятного креста на мемориальном немецком военном кладбище в селе Гончарное, а также к мемориалу «Вечный огонь» на Сапун-горе.

«Мы впервые отмечаем День памяти здесь, в Севастополе, где в годы войны погибло очень много немецких, украинских и российских солдат. Во вторую мировую войну нв Украине полегло около 400 тысяч немецких солдат», - сказал Г.ГАЙМЗЕТ.

Он также от метил, что «мы чтим в этот день не только память солдат, погибших на войне, но и память всех жертв среди мирного населения - жертв репрессий, насилия, всех тех, кто умер от страданий и голода».

В мемориальных мероприятиях также приняли участие постоянный представитель Президента Украины в АРК Виктор ПЛАКИДА, заместитель председателя Севастопольской городской госадминистрации Александр КЛИМОВ, начальник управления личного состава -заместитель начальника штаба ВМС Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Игорь ТЫМЧУК, подразделение почетного караула и военные музыканты украинского флота.

День народной скорби является в Германии государственным днем памяти, и служит напоминанием о необходимости примирения, понимания и мира.