Охотник убил человека

В Турийском районе Волынской области охотник из-за собственной неосторожности убил человека.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 13 ноября в лесу во время охоты 52-летний житель райцентра, по собственной неосторожности, выстрелом из зарегистрированного охотничьего ружья ранил в грудь 22-летнего безработного киевлянина. Пострадавший вскоре в больнице умер.

Оружие изъято.