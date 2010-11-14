Охотник убил человека

11:51, 14 ноября 2010
Общество
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Трагедия на Волыни

В Турийском районе Волынской области охотник из-за собственной неосторожности убил человека.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 13 ноября в лесу во время охоты 52-летний житель райцентра, по собственной неосторожности, выстрелом из зарегистрированного охотничьего ружья ранил в грудь 22-летнего безработного киевлянина. Пострадавший вскоре в больнице умер.

Оружие изъято.

 

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