Грымчак: логично пристроить Ющенко где-то в МЧС

Народный депутат Украины Юрий ГРЫМЧАК (фракция НУ-НС, группа «Народная самооборона») считает, что депутаты от партии «Единый Центр» пополнят ряды пропрезидентского большинства в Верховной Раде Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной Самообороны», об этом он заявил, комментируя назначение президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ одного из лидеров ЕЦ Виктора БАЛОГИ на должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

«Это внесет некоторые изменения в ландшафт парламента... И хотя раньше депутаты «ЕЦа» почти всегда голосовали вместе с Партией регионов и только иногда занимали свою позицию, то теперь этого «вольнодумства» не будет», - сказал Ю.ГРЫМЧАК.

Он также отметил, что "было бы логично и понятно", если бы В.БАЛОГА назначил на какую-то должность в МЧС экс-президента Виктора ЮЩЕНКО.

"С 2007 года Виктор БАЛОГА тихо и неофициально выступал за коалицию с Партией регионов... Как говорил тогда Виктор ЮЩЕНКО: «БАЛОГА - это я», то получается, что инициатором широкой коалиции был тогдашний президент ЮЩЕНКО, а исполнителем - Виктор БАЛОГА. Если Виктор Иванович не забыл это выражение президента ЮЩЕНКО, то, наверное, он его пристроит на работу где-то в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций. Это было бы логично и понятно », - сказал Ю.ГРЫМЧАК.