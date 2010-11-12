В Одессе подожгли джип начальника МРЭО

В Одессе милиция возбудила и начала расследование уголовного дела по факту умышленного поджога автомобиля начальника Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО).

Как передает корреспондент УНИАН, взрыв произошел на парковке у супермаркета около 3-х часов ночи 11 ноября. Камеры видеонаблюдения магазина зафиксировали двух человек, подложивших взрывчатку под колесо и обливших джип бензином. По словам взрывотехников, сначала внедорожник загорелся, а затем от высокой температуры под днищем сработало неизвестное взрывное устройство.

Владельца автомобиля, который связывает поджог со своей профессиональной деятельностью, рядом не было.