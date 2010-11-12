В ЕП говорят: отложили резолюцию по Украине, потому что хотим быть честными

Депутат Европарламента, вице-председатель группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов Адриан СЕВЕРИН (Румыния) заявляет, что для одобрения резолюции по Украине пока не хватает фактов.

Такое мнение он высказал в разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

“Причина, по которой мы вновь отложили рассмотрение этой резолюции, абсолютная та же, что и была, когда мы отложили рассмотрение впервые, и это рациональное решение. Мы пока не имели всех фактов, на которых мы могли бы построить заключение, наше отношение”, - сказал депутат.

Он отметил, что по состоянию на 10 ноября еще не был готов доклад группы наблюдателей от Европарламента за местными выборами в Украине по проведению выборов.

“Таким образом, поскольку доклад не был готов, какой базис мы могли бы заложить в эту резолюцию, чтобы она соответствовала реалиям? Это то же, о чем мы говорили и в первый раз, когда просили о том, чтобы отложить”, - сказал А.СЕВЕРИН.

“Мы сказали, что мы не хотим закрывать глаза на то, что делается неправильно, или на слабости, однако то, чего мы хотим, – быть честными. А быть честными означает, что мы должны основывать наши выводы на фактах. Если нет фактажа, как можно делать заключение, как можно куда-то двигаться? Проблема только в этом. И нет ничего другого за этим”, - добавил депутат.

А.СЕВЕРИН также высказал мнение, что на сегодняшний день Европарламент не имеет “что-то новое”, чтобы заявить перед саммитом ЕС-Украина, который состоится 22 ноября в Брюсселе. По его словам, напротив, результаты саммита могут дать “определенные элементы”, которые следует учесть при одобрении резолюции. “Если же кто-то хочет просто одобрить резолюцию, независимо от ее содержания, то пусть делают это, но без нашей поддержки”, - сказал депутат.

По мнению А.СЕВЕРИНА, к следующей сессии Европарламента, которая состоится 22-25 ноября в Страсбурге, необходимо подготовить новый проект резолюции по Украине, который учел бы как доклад о местных выборах, так и результаты саммита ЕС-Украина. «Если это будет текст, который мы будем считать корректным и соответствующим, конечно, мы будем голосовать «за», - сказал депутат.

Он отказался комментировать заявления своих коллег из Европейской народной партии (ЕНП) относительно специального затягивания процесса голосования социалистами.

“Я не думаю, что стоит отвечать на бессмысленные комментарии ЕНП. Они хотят играть роль во внутренней политике Украины. Возможно, однажды они поймут, что, действуя таким образом, мы не будем служить ни интересам Европейского Союза, ни интересам собственно Украины”, - подчеркнул А.СЕВЕРИН.

Как сообщал УНИАН, по инициативе группы народных партий Европарламента 20 октября в ЕП состоялись слушания по ситуации в Украине, а 21 октября депутаты планировали одобрить резолюцию.

Однако по предложению группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов голосование было перенесено на 11 ноября. Причиной стало желание дождаться результатов местных выборов.

10 ноября Европарламент вновь отложил голосование по проекту резолюции, поскольку председатель группы наблюдателей от Европарламента на местных выборах в Украине Павел КОВАЛЬ не подготовил доклад по итогам наблюдений.

После этого депутаты от Европейской народной партии обвинили своих коллег-социалистов в преднамеренном затягивании голосования и в попытках помешать “Европарламенту выступить в поддержку демократии”.

14 октября группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов Европарламента подписала меморандум о сотрудничестве с Партией регионов.

Европейская народная партия имеет в Украине три «сестринские» партии: “Батькивщина”, “Наша Украина” и Народный Рух Украины.