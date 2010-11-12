Янукович разрешил регистрировать предприятия через интернет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон, который устанавливает порядок проведения электронной государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

В сообщении отмечается, что с его подписанием Украина достигла европейского уровня государственной регистрации предпринимательства, благодаря внедрению электронной регистрации через Интернет и уменьшению количества регистрационных и послярегистрационных процедур.

В соответствии с законом, государственная регистрация субъектов ведения хозяйства проводится в таком порядке. Государственный регистратор осуществляет учет полученного от заявителя электронного документа и направляет заявителю подтверждения о факте получения такого документа. Дальше регистратор должен осуществить необходимые регистрационные действия в случаях, предусмотренных данным законом, и послать заявителю соответствующее сообщение в электронном виде.

Электронные документы, которые подаются для проведения государственной регистрации, оформляются согласно с требованиями законодательства в сфере электронных документов и электронного документооборота, а также электронной цифровой подписи. Идентификация заявителя будет происходить через использование им уникальной, защищенной специальными программными средствами, электронной цифровой подписи.

В случае существования основания для отказа в проведении государственной регистрации заявителю посылают соответствующее сообщение в электронной форме. Подтверждением внесения платы за проведение государственной регистрации юридического лица, которое проведено в форме электронного документа, является экземпляр электронного расчетного документа, засвидетельствованного электронной цифровой подписью.

Госкомпредпринимательства, как специально уполномоченный орган по вопросам госрегистрации, разрабатывает и размещает на своем официальном веб-сайте всю необходимую информацию относительно электронного формата исходных документов, а также программ формирования и представления документов, необходимых субъекту предпринимательской деятельности для проведения электронной регистрации, и обеспечивает бесплатный доступ к ним.

В то же время, данный закон оставляет заявителю возможность подать документы государственному регистратору в обычном порядке в бумажном виде лично заявителем или почтой.

Напомним, что парламент принял данный закон 19 октября 2010 года. Он вступает в силу через 9 месяцев со дня опубликования.