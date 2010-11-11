Обещанный Януковичем Керченский мост будет «спущен на тормозах»?

Обещанный Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ проект транспортного перехода через Керченский пролив будет «спущен на тормозах».

Об этом, ссылаясь на источники в Министерстве транспорта и связи Украины, пишет портал comments.ua.

Как сообщает издание, российско-украинская рабочая группа рассмотрела несколько вариантов прохождения транспортного перехода, и самым оптимальным среди них признала так называемый Северный (мыс Фонар - мыс Малый Кут). Длина мостового перехода по этому проекту составляет 10,25 км, длина автомобильных подходов - 49 км, железнодорожных - 24 км.

Реальная стоимость такого проекта с учетом развития пропускной способности автодорог и железных дорог в соседних регионах, по оценкам comments.ua, составит почти 4 млрд. дол. (В расчетах проекта указано, что ориентировочная общая стоимость строительства составит 1513,6 млн. дол.)

В то же время ежегодный объем перевозок паромных переправ через Керченский пролив составляет около 0,5 млн. пассажиров и около 1,5 млн. тонн грузов (при загрузке паромов 60%). Для коммерческой окупаемости моста нужно, как минимум, в 20 раз больше.

Источники в Минтрансе сообщают, что проблемные моменты проекта Керченского мостового перехода понимают и в транспортном ведомстве России, и, скорее всего, вопрос будет «спущен на тормозах».

Справка УНИАН. В сентябре 2006 года тогдашний премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ по итогам визита в Брюссель поручил нескольким министерствам «проанализировать возможности привлечения финансовых ресурсов европейской стороны (в том числе ЕБРР, Европейского инвестиционного банка) на поддержку проекта строительства мостового перехода через Керченский пролив». Тогда дело не дошло до разработки ТЭО.

В этом году Минтранс направил в Минфин запрос о возможности предусмотреть в госбюджете на 2011 год 100 млн. грн. на разработку ТЭО проекта.

Вопрос о Керченском транспортном переходе обсуждался на встрече президентов Украины и России в Геленджике в начале октября т.г. и на 7-м заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.