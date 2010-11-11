В Николаевской области пройдут повторные выборы

Повторные выборы пройдут на некоторых избирательных участках в Николаевской области в ближайшее воскресенье, 14 ноября, а также в декабре нынешнего года. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила координатор общественной сети «Опора» Елена КАБАШНАЯ.

По ее словам, повторное голосование пройдет в тех случаях, когда два или больше кандидатов набрали равное количество голосов избирателей. Это предусматривает статья 78 Закона о местных выборах.

Так, в Коблевском сельсовете Березанского района, в округе № 11 бюллетени получили 70 избирателей из 119 человек, внесенных в списки для голосования. За каждого из 2 кандидатов в депутаты сельского совета проголосовало по 33 избирателя. Равные результаты кандидаты будут оспаривать на повторных выборах.

На округе № 16 того же Коблевского сельсовета избирательная комиссия назначила переголосование на 26 декабря. Всего в списках 116 избирателей. Из 50 человек, получивших бюллетени, за «безальтернативного» кандидата в сельский совет проголосовало 25 избирателей. 5 бюллетеней были признаны недействительными, а 20 избирателей проголосовали против всех.

В селе Прогрессовка Березанского района в округе №12 два депутата набрали по 12 голосов, один из них от ПР. Переголосование пройдет 14 ноября.

Повторно придут на выборы избиратели округа №1 в Еланце, округа № 8 в Малодворянке Еланецкого района, округа №3 Доманёвского района, в селе Акмечетка, в округах №№ 11,12 села Зелёный Яр, округа №10 в Березнеговатом, в селе Лиманы Жовтневого района, в одномандатном округе №10 села Островка Очаковского района, в Гуляницком, Доброжанском и Адамовском сельских советах Врадиевского района, в селе Покровское Веселиновского района, а также в селе Лукашовка Первомайского района.

Как информирует Е.КАБАШНАЯ, в декабре повторные выборы состоятся в округе №6 в селе Киселевка Снигиревского района, в Веселиновском районе, Подольском и Новосветловском сельских советах, в Казанковском районе, в селе Владимировка - в округах, где кандидаты в депутаты набрали меньше 50% голосов проголосовавших избирателей.