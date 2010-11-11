Пассажиры поезда Москва-Киев скоро получат возможность спать спокойно?

Государственная пограничная служба Украины и "Роскордон" обсуждают возможность отказаться от проведения ночных проверок в поездах, пересекающих украинско-российскую границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Харьковской области заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Николай ЛИТВИН.

"Мы с российскими коллегами сейчас обсуждаем вопрос, как нам лучше построить свою работу, чтобы не поднимать пассажиров среди ночи. За одну ночь украинско-российская граница пересекает 137 поездов, и нам необходимо скоординировать свои действия, чтобы исключить ночные проверки", - заявил Н.ЛИТВИН.

Также председатель Госпогранслужбы сообщил, что российские транзитные поезда, проезжающие по территории Украины, не будут проверяться. "Мы приняли решение, что такие поезда, как Москва – Адлер, не будут проверяться", - сказал Н.ЛИТВИН.

Кроме того, по словам Н.ЛИТВИНА, "сейчас идет работа на тем, чтобы две пары поездов “Москва – Киев” оформлялись только на станции отправления, а в ходе движения – нет".