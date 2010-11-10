В Днепропетровске накрыли сеть порностудий

Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУМВД в Днепропетровской области раскрыли в Днепропетровске сеть из 6 порностудий.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей областной милиции.

Злоумышленники подбирали для работы девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Оперативники установили, что на каждой из студий работали от 4 до 7 моделей на нескольких веб-сайтах в режиме "он-лайн" для стран Европы и США. Оплата одной минуты работы модели составляла 5 долларов.

В ходе обысков по адресам порностудий сотрудники милиции изъяли компьютеры, видеокамеры, мобильные телефоны, электронные накопители информации, специальное оборудование для доступа в Интернет.

Следственным управлением ГУМВД в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Проводятся дальнейшие следственные действия.