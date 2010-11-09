В Крыму коммунисты прекратили голодовку

Коммунисты, объявившие в понедельник голодовку против затягивания подведения итогов выборов председателя Черноморского поселкового совета в Крыму, завершили акцию протеста - избирательная комиссия объявила представителя КПУ Сергея КРИВОБОКОВА победителем.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского рескома Компартии.

«Акция протестной голодовки, народная забастовка, обращения коммунистов в суды на бездействие комиссии в конечном итоге возымели свои результаты. Избирательная комиссия после пяти дней противозаконного неоглашения результатов была вынуждена объявить победителя на пост поселкового головы Черноморского: коммуниста Сергея КРИВОБОКОВА», - говорится в пресс-релизе.

Напомним, по данным рескома, несколько коммунистов голодали в здании Черноморской райгосадминистрации.