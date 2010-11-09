У берегов Крыма произошло небольшое землетрясение
10:06, 09 ноября 2010Общество
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Днем и вечером
Небольшое землетрясение произошло 8 ноября в Черном море в 70 км километрах от Ялты.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.
Спасатели получали от сейсмологов информацию о толчках в нейтральных водах моря дважды - в 14.55 и в 18.09. Днем произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера, вечером - с магнитудой 3 балла.
По данным МЧС, на территории Крыма толчков не было. "Жертв и разрушений нет", - отметили спасатели.
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