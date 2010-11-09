Лодка с 4 рыбаками перевернулась в темноте посреди Тетерева

В Житомирской области во время рыбалки утонул местный житель.

Как сообщил УНИАН работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ, трагедия произошла около 20 вечера 7 ноября в селе Тетеревка Житомирского района. В тот день четверо ребят выставляли из вёсельной лодки принадлежности для отлова раков. Когда рыбаки возвращались из отдаленного берега, один парень внезапно поднялся, лодка перевернулась. В этом месте Тетерев достигает в ширину почти 400 метров. Всё произошло на середине реки. Ребята хватались за лодку, которая начала тонуть, и звали на помощь. На помощь ребятам пришел местный житель - 37-летний Сергей СЫЧ, дом которого расположен на самом берегу. Он услышал крики, вскочил в свою лодку и в темноте направился на голоса.

Через 6-8 минут мужчина добрался до места происшествия. Он достал из воды двух утопающих и доставил на берег.

Там выяснилось, что еще один парень преодолел 200 метров до берега вплавь самостоятельно. Четвертый рыбак утонул.