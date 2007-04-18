Ющенко решил остаться в Киеве

Запланированная на завтра, 19 апреля, рабочая поездка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Хмельницкую область перенесена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, поездка перенесена в связи с политической ситуацией в Украине.

Напомним, 13 апреля глава государства перенес запланированную рабочую поездку в Винницкую область. По информации пресс-службы, тогда это было сделано в связи с тем, что во время политического кризиса Президент Украины решил остаться в Киеве и продолжить свои рабочие встречи с целью выхода из кризиса.