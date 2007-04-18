СБУ с Генпрокуратурой продолжает проверку судьи Станик

Служба безопасности Украины вместе с Генеральной прокуратурой продолжает проверку депутатской информации о совершении коррупционных деяний и действий, содержащих признаки ряда преступлений, судьей Конституционного суда Украины Сюзанной СТАНИК.

Об этом говорится в сообщении пресс-центру СБУ, переданном УНИАН.

В частности, пресс-центр отмечает, что “16 апреля с.г. на брифинге в Службе безопасности Украины на вопрос журналистов об обращении в СБУ от народных депутатов Украины о неотложном принятии мер реагирования по проверке информации о совершении коррупционных деяний и действий, содержащих признаки ряда преступлений, судьей Конституционного суда Украины С.Станик, было сообщено следующее. Служба безопасности Украины в соответствии с требованиями статьи 19 Закона Украины “Об обращении граждан” и статьях 16 Закона Украины “О статусе народного депутата” обязана тщательным образом рассмотреть указанные обращения народных депутатов Украины путем осуществления установленных законом мер”.

“В результате их осуществления на данное время можно сказать, что отмеченная в депутатском обращении информация нашла свое частичное подтверждение. Потому СБУ еще в пятницу (13 апреля – УНИАН) направило письмо председателю Конституционного суда Украины с просьбой способствовать Службе в выяснении всех обстоятельств вокруг этой ситуации”, - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По его информации, “работа, которая сейчас ведется, продолжается вместе с Генеральной прокуратурой, и квалификация этим деяниям будет дана позже. С момента обращения народных депутатов и по настоящее время в пределах действующего законодательства продолжаются соответствующие мероприятия по получению дополнительных документальных материалов”.

В то же время, отмечает пресс-центр СБ Украины, “в соответствии с требованиями ст.ст. 2 и 25 Закона Украины «О Службе безопасности Украины», ст.4 Закона Украины “О борьбе с коррупцией” и ст. 12 Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» от государственных учреждений и субъектов предпринимательской деятельности получается официальная информация по запросам Службы безопасности Украины и принимаются другие меры, предусмотренные действующим законодательством”.