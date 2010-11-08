Завтра в Крыму - до 26°

9 ноября по Украине синоптики обещают сухую и теплую погоду, в Крыму - до 26°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, во вторник по всей стране переменная облачность. Без существенных осадков, только в западных и северных областях местами небольшой, в Карпатах умеренный дождь, на западе отдельные грозы. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью - 7-12° тепла, на побережье Черного моря - до 15°; днем - 13-18°, в южной части - 17-22°, в Крыму - до 26°; в Карпатах ночью - 0-5° тепла, днем - 6-11°.

По Киевской области местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем - 13-18°.

В Киеве переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 9-11° тепла, днем - 15-17°.