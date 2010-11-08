Доллар и евро на межбанке ушли вниз

Cегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9580/7,9670 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2583/0,2586, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,1030/11,1180. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3953/1,3955 (пятница – 1,4220/22).

В пятницу, 5 ноября, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH - 7,9170/7,9570.