В Ровно горела электричка

На железнодорожной станции Ровно вчера горел пригородный дизель-поезд сообщением Удрицк-Здолбунов.

Как сообщила корреспонденту УНИАН дежурная по железнодорожному вокзалу станции Ровно Светлана АВРАМЕНКО, загорелась резина в межвагонном пространстве, скорее всего, из-за брошенного туда непогашенного окурка. Затушить загорание железнодорожникам удалось собственными силами.

Правда, кто-то из пассажиров вызвал на помощь спасателей из Управления МЧС в Ровенской области. Те прибыли сразу же, но для них и двух пожарных машин работы уже не было.

Отправление пригородного потяга сообщением Удрицк-Здолбунов было задержано на полчаса.

После того как пожар был ликвидирован, поезд продолжил движение по маршруту. Никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.

В настоящее время виновника чрезвычайного происшествия ищет милиция.