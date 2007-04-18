Суд признал столичные эвакуаторы законными

Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу Киевсовета и отменил решение Шевченковского районного суда, который 11 октября 2006 года признал работу столичных эвакуаторов незаконной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

“Последний вердикт подтвердил логичность действий столичной власти в дорожно-транспортной сфере, - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ, - нелогичным как раз было решение Шевченковского суда”.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, теперь киевская власть планирует закупить еще 30 новых эвакуаторов, 5 из которых поступят уже в мае. Будут работать они и в центре, и в других районах, добавила она.

По данным заместителя председателя КГГА, валовой доход от работы эвакуаторов - около миллиона гривен ежемесячно. “Но главное для нас не привлечь дополнительные поступления в бюджет, а навести порядок на дорогах, дисциплинировать водителей, которые незаконно припарковывают свои авто там, где им удобно. В результате возникают многочасовые транспортные заторы, а на остановках общественного транспорта – неудобные для пассажиров ситуации”, - подчеркнула И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Шевченковской районный суд столицы вынес решение о незаконности работы эвакуаторов. В то же время столичная власть подала апелляционную жалобу на это решение.