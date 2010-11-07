В Украине забуксовала "земельная амнистия"

К настоящему моменту в Украине в рамках "земельной амнистии" (бесплатное оформление в собственность приусадебных земельных участков по упрощенной схеме) оформлено 1,07 миллиона государственных актов на участки, сообщает сайт Недвижимость со ссылкой на портал Building и данные Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

В частности, по данным Госкомзема, на конец октября т.г. в органах местного самоуправления находятся заявления 3,146 миллиона граждан на бесплатное оформление земли и выдачу государстенных актов.

В начале года Юлия Тимошенко, занимавшая тогда пост премьер-министра, заявляла, что "земельной амнистией" воспользовались около миллиона украинцев. По ее словам, за три-четыре месяца 2010 года должны были быть выданы все 6,5 миллиона государственных актов на землю.

"Земельная амнистия", о которой было объявлено 5 августа 2009 года (Постановление КМ №844), предполагает отмену длительной процедуры выдачи государственных актов на землю, при которой требовалось собрать до 60 документов для оформления прав собственности на участки, а также запрещено взимание платы с физических лиц-резидентов за оформление и выдачу государственных актов о праве собственности на землю.