Тимошенко в Черкассах поставила рекорд по раздаче земли

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вручила свыше 7 тысяч бесплатно оформленных актов на право собственности на земельные участки жителям города Золотоноша и Золотоношского района Черкасской области.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата КМУ.

«Это рекордное количество земельных актов. Мы такие рекорды ставим по всей стране. Мы будем продолжать эту программу и в течение трех-четырех месяцев мы ее завершим», – заявила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что благодаря действиям правительства удалось преодолеть преступную схему, которая действовала в вопросах выдачи земельных актов гражданам Украины. Она отметила, что раньше для того, чтобы получить государственные акты с правом собственности на землю нужно было пройти через бесконечные поклоны чиновникам, взятки и унижения: «Это было издевательством над жизнью человека». Но, как отметила премьер-министр, сегодня эту схему правительство изменило.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на данный момент выдан один миллион актов по всей стране: «И мы последовательно продолжаем эту работу».