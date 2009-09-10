Эксперты считают, что Кабмин не выполнит обещание об актах на землю

Правительство не сможет выполнить свое обещание и до конца года бесплатно выдать акты на землю всем, кто еще не успел закрепить свое право на собственность. В то же время такое популистское решение приводит к огромному количеству проблем как сейчас, так и в будущем. К такому выводу пришел еженедельник «Комментарии:».

Например, указывает издание, у многих людей в сельской местности нет на руках решения о передаче в собственность земельного участка, выданного в соответствии с Декретом 1992 года о приватизации земель (именно для таких техническая документация будет изготовляться бесплатно), но они все равно идут в советы, требуя выдать акт. Если же у граждан и есть решения, то часто в них указано целевое назначение земли в свободной форме, а постановлением четко определено, что бесплатно выдается акт только по двум назначениям. Еще больше проблем будет с измерением и определением реальной площади приватизированных в 90-х участков. Сейчас, по данным «Комментариев:», в 50% случаях реальный размер участка не соответствует записанному в документах о передаче земли в частную собственность. Изменилась даже единица измерения - если раньше размер участка указывали в га, то сейчас в квадратных метрах.

По расчетам местных экспертов, опрошенных изданием, выдать госакты на землю в такие сжатые сроки невозможно. В одной из областей в начале сентября подсчитали, что в соответствии с постановлением правительства до конца года может возникнуть необходимость изготовить около 190 тыс. госактов. Даже если один сотрудник сможет за день обеспечить съемку 25 земельных участков (что практически нереально), то для выполнения всего объема работ до конца года необходимо 86 специалистов с соответствующей техникой, тогда как в штате есть только 18.

В другой области, где необходимо изготовить приблизительно 300 тыс. актов, рассчитали, что кроме сотрудников им необходимо еще около 150 компьютеров и столько же принтеров, а также помещений, где все это можно будет разместить.

Как отмечает издание, правительство осознает, какой объем работ необходимо проделать. В частности, количество сотрудников Госкомитета по земельным ресурсам решено увеличить на 100 человек - до 335, а штат подотчетных ему территориальных органов - на 4 тыс. Однако мгновенно набрать столько работников не получится. Даже процедурно необходим месяц, чтобы объявить и провести конкурс на занятие вакантной должности госслужащего. К тому же, немногие из специалистов согласятся перейти на временную работу, а привлекать частные структуры для решения поставленной задачи земельным органам запретили. Вместо этого, замечают «Комментарии:», специалистам частных компаний предлагают «временно» по трудовому договору перейти на четыре месяца на работу в госструктуру, а руководству частных компаний настоятельно рекомендуют на это время таких сотрудников отправить в отпуск за свой счет.

Как объяснил «Комментариям:» Леонид НОВАКОВСКИЙ, эксперт Ассоциации городов Украины по земельным вопросам, обещанные правительством средства - 5,9 млрд. грн. - пока не поступили. А они еще должны быть распределены и отправлены через казначейство в органы земельных ресурсов разных уровней.

По информации издания, 11 сентября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО лично встретится со всеми начальниками центральных и региональных земельных ведомств.

По оценкам экспертов, в Украине около 7 млн. человек имеют неоформленное государственным актом право собственности на землю.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 5 августа с.г. утвердил Порядок бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки.

Согласно документу, запрещается взимание с граждан Украины платы за оформление и выдачу государственных актов на право собственности на земельные участки и предоставление дополнительных и сопутствующих услуг по разработке документации по землеустройству, а также любых других платежей, в частности взносов в благотворительные и другие фонды.

Для получения госакта гражданин обращается с заявлением о выдаче акта к представителю территориального органа Госкомзема. Оплата работ и услуг, связанных с оформлением и выдачей госактов, осуществляется заказчиком за счет средств государственного бюджета.

Правительство также решило увеличить предельную численность работников Госкомзема до 335 единиц и подчиненных ему территориальных органов до 14374 единиц с целью обеспечения бесплатного оформления и выдачи гражданам госактов, проведения инвентаризации земель, ведения государственного земельного кадастра, размежевания земель государственной и коммунальной собственности.

Согласно постановлению, Госкомзем должен подать на протяжении месяца в Кабмин предложения по упрощению и удешевлению процедуры изготовления и согласования документации по землеустройству, необходимой для принятия органами местной власти решений о передаче в собственность гражданам Украины земельных участков.

По информации Государственного комитета Украины по земельным ресурсам, по состоянию на 1 августа 2009 года в Украине оформлено 95,4% (6,498 млн.) государственных актов на право собственности на землю от количества человек, получивших сертификаты на право на земельную долю (пай).