Осужденных в Венесуэле украинцев обещают вернуть

Министры иностранных дел Украины и Венесуэлы Константин ГРИЩЕНКО и Николас Мадуро МОРОС договорились ускорить урегулирование всех юридических формальностей с тем, чтобы уже в ближайшее время осуществить передачу в Украину граждан нашего государства Владимира УСТИМЕНКО и Юрия ДАТЧЕНКО, которые были осуждены в Венесуэле за контрабанду наркотиков, для дальнейшего отбывания ими наказания в Украине.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, об этом шла речь сегодня во время переговоров глав министерств двух государств в Киеве.

Также в ходе переговоров стороны обсудили комплекс вопросов украинско-венесуэльского сотрудничества, в первую очередь перспективы реализации совместных проектов в энергетической, торгово-экономической, промышленной, научно-технической и сельскохозяйственной сферах.

Было достигнута договоренность о подготовке Дорожной карты украинско-венесуэльского сотрудничества, развитии договорно-правовой базы двусторонних отношений и дипломатическом присутствии Украины в Каракасе и Венесуэлы в Киеве. Также состоялся обмен мнениями о современной международной ситуации.

По результатам переговоров официальных делегаций Украины и Боливарианской Республики Венесуэла был подписан соответствующий Протокол.