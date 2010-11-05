Результаты выборов в Тернопольский горсовет

В Тернопольском городском совете будет представлено 8 партий.

Как сообщил председатель городской территориальной избирательной комиссии Иван ЧЕРНОЗУБ, по результатам выборов ВО «Свобода» получило 25,095 тыс. голосов избирателей, Партия регионов - 13,026 тыс., «Фронт Змін» - 6,718 тыс., «Наша Украина» - 5,611 тыс., «За Украину!» - 4,522 тыс., Украинская партия - 3,802 тыс., ВО «Батькивщина» - 3,485 тыс., УНП - 3,155 тыс.

Не поддержали ни одну из партий 6,289 тыс. избирателей.

По партийным спискам от ВО «Свобода» в городской совет проходят 11 депутатов, от Партии регионов - 6, от «Фронта Змін», «Нашей Украины» - по 3, от «За Украину!», Украинской партии, ВО «Батькивщины» - по 2, УНП - 1.

Протокол победителей в мажоритарных округах ТИК еще не обнародовала.

Всего, по данным И.ЧЕРНОЗУБА, в список избирателей были внесены 179,813 тыс. граждан, получили бюллетени – 94,192 тыс. избирателей, из них приняли участие в голосовании 94,187 тыс. Еще 1,735 тыс. бюллетеней признаны недействительными.