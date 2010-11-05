Людей Литвина "прессуют" не по-детски

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что сегодня в некоторых регионах победителей местных выборов - в частности, и представителей его политсилы, Народной партии - заставляют переходить в партию власти.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Рада".

«Я не склонен к тому, чтобы играть в проценты, а считаю, что результаты этих выборов нужно, во-первых, принять как данность, а во-вторых, отказаться от практики подправить их результаты и попыток предложить депутатам местных советов и мэрам городов, главам сел и поселков занять более комфортную политическую нишу, чем та, от которой они баллотировались на выборах. Меня это беспокоит, потому что принуждение не заканчивается добром», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что разговаривал с рядом глав областей и просил их дать людям, которые были избраны от Народной партии, возможность спокойно работать. "Не заставляйте их записываться в одну политическую партию. Такие факты есть. Я о них говорю и, вместе с тем, я не склонен к тому, чтобы демонстрировать истерику по этому поводу", - заявил спикер.

По словам В. ЛИТВИНА, он прекрасно понимает, что люди, которые поставлены перед таким ультиматумом, нуждаются в защите. "У меня по этому поводу был разговор. Вроде бы почувствовал понимание. Посмотрим, какой будет результат. В противном случае придется об этом публично говорить", - сказал он, отметив при этом, что не хочет усиливать противостояние в стране.