Результаты выборов в Ивано-Франковский горсовет

В Ивано-Франковский городской совет на выборах 31 октября прошли 7 политических сил. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня объявили на заседании Ивано-Франковской городской территориальной избирательной комиссии.

В частности, на выборах в горсовет ВО «Свобода» получила 26,07% или 23 тыс. 149 голосов избирателей, «Фронт Змін» - 13,75%, или 12 тыс. 206 голосов, ВО «Батьківщина» - 9,23%, или 8 тыс. 196, Партия регионов - 7,78%, или 6 тыс. 907, «Третья сила» - 6,38%, или 5 тыс. 666 голосов, «УДАР» - 5,19%, или 4 тыс. 612, «Наша Украина» - 4,25%, или 3 тыс. 776 голосов избирателей.

Не поддержали ни одну из партий 6,85%, или 6 тыс. 84 избирателя. В избирательные списки были внесены 179 тыс. 216 избирателей, приняли участие в голосовании 88 тыс. 764 человека.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковском горсовете 60 депутатов.

В выборах в Ивано-Франковский горсовет принимали участие кандидаты в депутаты от 41 партии.