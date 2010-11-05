12 убитых найдены в сгоревшем доме
19:12, 05 ноября 2010Общество
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Трагедия на Кубани
В пятницу в станице Кущевской (Краснодарский край, РФ) в сгоревшем частном доме найдены 12 трупов, в том числе трое детей, сообщает Би-би-си.
На телах обнаружены колото-резаные раны, установлены следы поджога, сообщили в Следственном управлении по Краснодарскому краю.
Возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор России Юрий Чайка взял расследование под личный контроль.
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