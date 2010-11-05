Результаты выборов в Днепропетровский облсовет

По результатам обработки 100% протоколов в Днепропетровский областной совет прошли представители пяти политических партий – Партия регионов (40,53%) голосов избирателей, «Батьківщина» (9,55%), «Сильная Украина» (9,52%), КПУ (6,76%), Фронт Змін (6,29%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Днепропетровской областной территориальной избирательной комиссии Павел ШАНДЫБА.

По его словам, из 70 мажоритарных округов в 53 округах победили кандидаты от Партии регионов. В 4 - КПУ, в 4 – «Україна майбутнього», в 3 – «Сильная Украина», в 3 – «Народная партия», в 2 – партия «Громада». В одном мажоритарном округе победил представитель партии «Фронт Змін».

П.ШАНДЫБА отметил, что согласно квотам Партия регионов будет представлена в областном совете 92 депутатами, «Сильная Украина» - 12, КПУ – 11, «Батьківщина» - 9, «Фронт Змін» - 7, «Україна майбутнього» - 4, Народная партия - 3, партия «Громада» - 2.

По словам П.ШАНДЫБЫ, депутатом Днепропетровского областного совета избран вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО, который возглавил список партии «Сильная Украина». В то же время экс-премьер-министр Украины Павел ЛАЗАРЕНКО не избран в облсовет, поскольку партия «Громада», список которой он возглавил, не преодолела 3-процентного барьера.

П.ШАНДЫБА сообщил, что по уточненным данным, в выборах приняли участие 1 млн. 104 тыс. 746 избирателей, что составляет 40,83% от всех избирателей области. Против всех проголосовали 10,25% избирателей, которые пришли на избирательные участки. Недействительными признаны 3,13% выданных избирателям бюллетеней.