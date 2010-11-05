5 милиционеров до смерти избили мужчину

В Сумской области Шосткинская межрайонная прокуратура расследует уголовное дело, возбужденное в отношении 5 сотрудников сектора уголовного розыска городского отдела милиции, которые избили двух граждан, одного из которых – до смерти.

Как сообщил УНИАН начальник отдела прокуратуры Сумской области Владислав ПРАВДЮК, следствием установлено, что пятеро оперуполномоченных в ночное время осуществляли патрулирование города. Находясь во дворе одного многоэтажного дома, на почве внезапно возникших неприязненных отношений они причинили телесные повреждения двум гражданам. Один из потерпевших скончался в реанимационном отделении Шосткинской центральной районной больницы, а второй получил переломы двух ребер.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

В отношении четырех милиционеров избрана мера пресечения – содержание под стражей, один объявлен в розыск.