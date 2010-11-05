Погода на субботу

6 ноября по Украине местами небольшой дождь, днем 9-14°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в субботу по стране облачно с прояснениями. Во Львовской, Волынской и Ривненской областях умеренный дождь; в северных, а ночью и в восточных областях местами небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью на Левобережье, днем в западной части местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, на побережье морей до 13°; днем в южной части, западных и местами в центральных областях 14-19°, на остальной территории 9-14°.

По Киевской области облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14°.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 11-13°.