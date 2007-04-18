Суркис празднует окончание трехлетнего марафона

Президент Федерации футбола Украины, член Исполкома УЕФА Григорий СУРКИС заявляет, что Украина оправдает доверие УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после объявления результатов тендера на проведение финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

“Поверьте мне, тот исторический выбор, тот фантастический выбор, который несколько минут назад объявил президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ, мы оправдаем”, - подчеркнул он.

Г.СУРКИС поблагодарил членов Исполкома за оказанное доверие Украине и Польше.

“Этот марафон продолжался для нас три года, оставил много шрамов на сердце у каждого из тех, кому дорога судьба наших двух стран”, - отметил Г.СУРКИС.

По его словам, 15 лет назад у Украины был шанс создать независимое государство и она им воспользовалась. “Родилась независимая Украина, у нас появился новый шанс, это новый вызов судьбы, это новые впечатления, импульсы”, - отметил президент Федерации футбола Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша победили в конкурсе на проведение финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Об этом сообщил президент УЕФА М.ПЛАТИНИ сегодня на пресс-конференции по результатам заседания исполкома УЕФА в Кардиффи (Великобритания).