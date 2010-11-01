НБУ обвиняет банки в дестабилизации валютного рынка

Банки дестабилизируют валютный рынок, подавая «нереальные заявки» на покупку валюты за гривни у Национального банка Украины (НБУ).

«В последнее время участились случаи, когда уполномоченные банки при осуществлении операций покупки иностранной валюты за гривню с Национальным банком Украины подают нереальные заявки, которые потом ими аннулируются. Указанное расценивается Национальным банком Украины как сознательная дестабилизация валютного рынка Украины», - говорится в телеграмме НБУ №13-421/5634-18950, текстом которой располагает УНИАН.

НБУ настаивает на том, что должны подаваться «исключительно актуальные заявки, которые отображают реальные потребности клиентов и самого банка».

Регулятор обязал руководителей банков взять под личный контроль реальность представления уполномоченными банками в Национальный банк Украины заявок на покупку иностранной валюты.