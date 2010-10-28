Прокуратура настаивает на пожизненном сроке для садиста и убийцы

Прокуратура будет подавать кассационную жалобу на решение Кировоградского апелляционного суда, который назначил подсудимому 25-летнему жителю областного центра наказание в виде 15 лет лишения свободы за пытки и убийство своей сожительницы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Считая наказание, назначенное судом, несоответствующим степени тяжести совершенного преступления, прокуратура будет настаивать на пожизненном заключении подсудимого.

В ходе следствия было установлено, что мужчина систематически издевался над сожительницей, а также хвастал своей властью над женщиной перед знакомыми.

В результате постоянных издевательств и избиения 17 ноября 2009 года потерпевшая умерла. Мужчина вместе с двумя знакомыми вывез труп женщины за пределы города и спрятал на мусорнике.

Также суд признал подсудимого виновным в краже, совершенной в августе прошлого года. Работая таксистом, мужчина ограбил пассажира на более чем 50 тыс. грн.