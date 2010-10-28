Азаров и Присяжнюк открыли в Броварах новую поликлинику

Сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и председатель Киевской горгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК открыли в Броварах новую центральную районную поликлинику, строительство которой было заморожено с 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, во время церемонии премьер-министр выразил мнение, что «это хороший подарок для жителей города».

«Я думаю, что это первый признак того, что мы с вами выбираемся из кризиса», - добавил Н.АЗАРОВ.

Также он пообещал в дальнейшем совместно с мэрией Броваров взять шефство над продолжением оснащения поликлиники.

В подтверждение своих слов он проинформировал, что из государственного бюджета, а также из областного и городского бюджетов для завершения строительства поликлиники было выделено 32 млн. грн., а также автомобиль «скорой помощи», два кардиографа, автономный дизель-генератор и флюорограф.

При этом премьер заверил, что в следующем году государство особое внимание уделит программе переоснащения службы «скорой помощи», в частности, чтобы автомобили «скорой» могли добираться к месту вызова в городе в течение 10 минут, а в сельской местности – в течение 25 минут.

По словам Н.АЗАРОВА, в последующие годы государство уделит особое внимание реформированию здравоохранения, начиная от повышения зарплаты медикам и заканчивая строительством новых лечебных учреждений и их современным оснащением, привлекая к этому украинские предприятия.

В свою очередь, А.ПРИСЯЖНЮК обратил внимание на том, что органы власти, как обещали, так и ввели в строй за четыре месяца новую поликлинику.

«Вы видите, шаг за шагом мы движемся вперед… И так будет в дальнейшем», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

В ответ на эти слова, премьер заметил: «За нас должны говорить наши дела, а без агитаций мы обойдемся, поскольку много было «обещальщиков», но никто ничего не делал».

Продолжая тему, в интервью журналистам губернатор подчеркнул, что данное медучреждение является лучшим в Киевской области, тем не менее, в течение месяца его оснащение будет улучшено. Для этого, по его словам, уже проведены соответствующие тендеры на закупку оборудования и выделены средства.

По мнению А.ПРИСЯЖНЮКА, в открывшейся поликлинике, которая способна принимать 1200 больных в день, смогут обслуживаться не только жители Броваров и района, но и всей области.