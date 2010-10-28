Россия хочет открыть в Крыму Центр науки и культуры

В Симферополе планируется открытие Российского центра науки и культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в Севастополе консул Генерального консульства РФ в Симферополе Владимир ДЖУНКОВСКИЙ во время церемонии передачи школам города первой партии учебников для 5 класса «Страноведение. Россия».

По словам В.ДЖУНКОВСКОГО, он, «как консул Генерального консульства Российской Федерации в Симферополе, уполномочен создавать здесь, безусловно, с вашей помощью, а также с помощью местных властей, Российский центр науки и культуры. Это подразделение федерального агентства «Россотрудничество» при МИД Российской Федерации».

Дипломат добавил, что этот центр будет открыт, «конечно, двумя министрами иностранных дел, как минимум, ЛАВРОВЫМ и ГРИЩЕНКО». По информации консула, место в Симферополе для этого центра сейчас согласовывается. «А согласовать нужно многое, многое выверить, в частности, определить, сколько нужно денег. Этими вопросами сейчас я и занимаюсь», - сказал В.ДЖУНКОВСКИЙ.

Консул добавил, что он уже организовывал подобный Российский центр науки и культуры в Братиславе (Словакия).