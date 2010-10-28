Тигипко предлагает принять закон о внутренней торговле

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО предлагает принять закон Украины «О внутренней торговле», где прописать права продавцов и руководства рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сказал на пресс-конференции в Кременчуге (Полтавская обл.).

По его словам, сегодня продавцы на рынках не имеют прав, а только платят за место огромные суммы от 1 200 грн. до 6 тыс. долл.

С.ТИГИПКО отметил, что данный законопроект разрабатывается специалистами в Одессе.

«В нем должны быть жестко оговорены права и обязанности продавцов и руководства рынков. Там должно быть прописано все - от цены услуги, которая предоставляется дирекцией рынка продавцам, до прозрачности владения рынками»,- сказал С.ТИГИПКО.

В противном случае он пообещал закрыть рынки, которые будут нарушать предложенный закон.