В Кременчуге драку футбольных фанатов с милицией пришлось разнимать ОМОНу

Сегодня, 27 октября, в 14:00 в Кременчуге Полтавской области на стадионе «Политехник» начался футбольный матч между местной командой «Кремень» и днепропетровским «Днепром».

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как гости забили первый гол в ворота кременчужан, болельщики «Днепра» подожгли факела и начали кидать их на поле.

Судья остановил игру.

Пожарные начали тушить факела, а милиция выявлять поджигателей. Последнее вызвало возмущения болельщиков, и они накинулись на милиционеров.

На место драки был вызван ОМОН.

Футболисты «Днепра» также пытались успокоить своих болельщиков.

После драки в милиции сообщили, что 6 человек задержаны за хулиганские действия. Милиционеры не пострадали.

Матч после вынужденного перерыва продолжился.