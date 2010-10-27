В Кременчуге драку футбольных фанатов с милицией пришлось разнимать ОМОНу
Играли «Кремень» с «Днепром»
Сегодня, 27 октября, в 14:00 в Кременчуге Полтавской области на стадионе «Политехник» начался футбольный матч между местной командой «Кремень» и днепропетровским «Днепром».
Как передает корреспондент УНИАН, после того, как гости забили первый гол в ворота кременчужан, болельщики «Днепра» подожгли факела и начали кидать их на поле.
Судья остановил игру.
Пожарные начали тушить факела, а милиция выявлять поджигателей. Последнее вызвало возмущения болельщиков, и они накинулись на милиционеров.
На место драки был вызван ОМОН.
Футболисты «Днепра» также пытались успокоить своих болельщиков.
После драки в милиции сообщили, что 6 человек задержаны за хулиганские действия. Милиционеры не пострадали.
Матч после вынужденного перерыва продолжился.