НБУ обещает разобраться с проблемными банками до конца месяца

Решение по поводу вопроса о докапитализации «Банка Надра» и «Родовид Банка» будет принято до конца текущего месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ журналистам в среду.

«До конца месяца будет принято решение, будут озвучены результаты аудиторской проверки и сразу будет принято решение о сроке докапитализации», - сказал С.АРБУЗОВ, при этом он уточнил, что речь идет о «Банке Надра» и «Родовид Банке».

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что аудит «Банка Надра» должен быть завершен до 30 октября т.г. В ходе аудита должна быть определена потребность в его докапитализации.

Ранее НБУ заявлял, что оценивает необходимость в докапитализации «Банка Надра» на уровне 10 млрд. грн. Предполагалось, что эти средства будут внесены в капитал банка Минфином и частным инвестором на паритетных условиях.

Необходимость в докапитализации «Родовид Банка» регулятор оценивает в 5,8 млрд. грн.

Справка УНИАН. «Банк Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 10 февраля 2009 года в «Банке Надра» была введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

В мае 2010 года были сделаны заявления о возможной совместной докапитализации «Банка Надра» на паритетных условиях при участии государства и владельца международной холдинговой компании Group DF Дмитрия ФИРТАША.

«Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.