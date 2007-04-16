Константин Кинчев пел в Донецке об ”оранжевых соплях” (текст песни)
"Алиса" выступала на арене цирка
Солист российской группы "Алиса" Константин Кинчев во время концерта в Донецке исполнил свою новую песню "Власть", посвященную, по словам самого музыканта, последним политическим событиям на Украине.
По словам солиста российской группы, он ненавидит перевороты, и его песня - это своеобразный протест против них. Во время концерта, который проходил на цирковой арене, Константин Кинчев прямо на сцене разделся до пояса, сообщает сайт Newsmusic.
Полный текст песни:
Глазами дохлой рыбы смотрели на свет,
Лепили подтасовки о том, чего нет.
Подглядывали в щели, на слухи велись,
Смакуя в червоточине слизь.
Исследовали небо по картам таро,
Зло, называя правдой, обманом - добро.
Считали эталоном чужую модель,
Успешность превратив в самоцель.
Я - искра в пляске огня.
Я - отражение глаз.
Блеф силы этого дня
Мной был просчитан на раз.
Новой власти нужен порох,
Старой власти нужен ток.
Властью верховодит Молох,
Кровью пополняя исток
Реки с названием "Грязь".
От взлета до паденья дистанция - блик.
Кто стал сегодня пылью, вчера был велик.
Изменчива фактура, капризна стезя,
Во власть приходят не тормозя.
Адептов передела сольют за бугор,
На пепле революций возродится террор.
Оранжевые сопли - очкариков сны
В предчувствии гражданской войны.