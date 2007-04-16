Константин Кинчев пел в Донецке об ”оранжевых соплях” (текст песни)

Солист российской группы "Алиса" Константин Кинчев во время концерта в Донецке исполнил свою новую песню "Власть", посвященную, по словам самого музыканта, последним политическим событиям на Украине.

По словам солиста российской группы, он ненавидит перевороты, и его песня - это своеобразный протест против них. Во время концерта, который проходил на цирковой арене, Константин Кинчев прямо на сцене разделся до пояса, сообщает сайт Newsmusic.

Полный текст песни:

Глазами дохлой рыбы смотрели на свет,

Лепили подтасовки о том, чего нет.

Подглядывали в щели, на слухи велись,

Смакуя в червоточине слизь.

Исследовали небо по картам таро,

Зло, называя правдой, обманом - добро.

Считали эталоном чужую модель,

Успешность превратив в самоцель.

Я - искра в пляске огня.

Я - отражение глаз.

Блеф силы этого дня

Мной был просчитан на раз.

Новой власти нужен порох,

Старой власти нужен ток.

Властью верховодит Молох,

Кровью пополняя исток

Реки с названием "Грязь".

От взлета до паденья дистанция - блик.

Кто стал сегодня пылью, вчера был велик.

Изменчива фактура, капризна стезя,

Во власть приходят не тормозя.

Адептов передела сольют за бугор,

На пепле революций возродится террор.

Оранжевые сопли - очкариков сны

В предчувствии гражданской войны.

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