БЮТ проведет в Киеве альтернативный субботник

Фракция Блока Юлии Тимошенко в Киевсовете заявляет, что планирует провести альтернативный субботник.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции БЮТ в Киевском городском совете со ссылкой на председателя фракции Татьяну МЕЛИХОВУ.

"Инициированный властью субботник – это сплошная показуха на пустом месте. Несколько депутатов и чиновников показательно помахали лопатами под объективами камер", - сказала Т.МЕЛИХОВА.

По ее мнению, лучше бы городская власть провела акцию озеленения в Киеве. "Если большинство ПОПОВА-ЧЕРНОВЕЦКОГО хочет наконец реально сделать что-то для киевлян, поскольку обещанной отмены позорных решений, которые принимались в предыдущие годы, все равно не происходит, то им нужно посадить деревья в наименее озелененных районах Киева, а не ежегодно высаживать растения в одном из центральных парков на склонах Днепра", - предложила председатель фракции БЮТ в Киевсовете.

Как сообщал УНИАН, 23 октября в киевском парке Славы депутаты и сотрудники секретариата Киевсовета во главе с Олесем ДОВГИМ провели субботник, который широко освещался средствами массовой информации.