С сегодняшнего дня скоростной трамвай в Киеве - платный

С 25 октября проезд в скоростном трамвае Киева будет платным - стоимость проезда будет 1 грн. 50 коп.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Абонементные талоны и проездные билеты можно приобрести в кассах станций линии скоростного трамвая или же заблаговременно в других пунктах реализации билетной продукции. Кроме того, пассажиры скоростного трамвая смогут оплатить за проезд при помощи: абонементного талона – документа для разового проезда, который необходимо закомпостировать на электронном компостере, установленном на турникете при входе; проездного билета на трамвай на основе бесконтактной электронной карточки (для прохода через турникет необходимо поднести карточку к валидатору, который расположен в верхней части турникета, и после сигнала пройти на платформу).

Как отмечают в столичной мэрии, абонементные талоны и проездные билеты можно приобрести в кассах станций линии скоростного трамвая или же заблаговременно в других пунктах реализации билетной продукции. Абонементные талоны для проезда в трамвае также можно будет приобрести непосредственно в вагоне – у контролера-кассира (кондуктора) или у водителя во время остановки.

В то же время пассажиры, которые имеют право на льготный проезд, должны предъявить перронному контролеру соответствующий документ (оригинал) в развернутом виде на контрольном пункте станции скоростного трамвая.

Льготные студенческие электронные карточки для проезда в трамвае дают право на проезд только при наличии у пассажира студенческого билета.

На станции, которые временно не оборудованы турникетами, пассажиры смогут пройти свободно, но они должны закомпостировать билет компостером в вагоне трамвая на первом перегоне, не ожидая следующей остановки.

При осуществлении контроля по оплате проезда по требованию контролера-кассира (кондуктора), водителя или других лиц, которые имеют право на осуществление контроля за оплатой проезда, пассажиры должны предъявить для проверки закомпостированный абонементный талон или электронную карточку для проезда в трамвае, или же оригинал соответствующего документа (в развернутом виде), который дает право на льготный проезд.