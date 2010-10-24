Птицы на острове недалеко от Бердянска погибли от аспергиллеза

Птицы на острове Большой Дзендзик недалеко от Бердянска погибли из-за грибкового заболевания.

Об этом сообщил начальник Управления ветеринарной медицины в Бердянске Дмитрий ДОЙНОВ, пишет газета «Сегодня».

Издание напоминает, что несколько дней назад на острове было обнаружено почти полторы тысячи дохлых пернатых — 954 баклана и 475 серебристых чаек. Мертвую птицу собрали и доставили в лабораторию.

«К счастью, лаборатория опровергла информацию о «птичьем гриппе». Вскрытие установило, что птица заболела аспергиллезом. Это грибковое заболевание, поражающее легкие. Оно размножается в гнездах, перьях, сене, почве. Наиболее подвержены аспергиллезом молодые особи пернатых. Человек тоже может «подхватить» это заболевание, если съест мясо зараженной птицы (по сведениям с сайта Департамента медицинского обеспечения и реабилитации МВД Украины, "возбудитель аэрогенным путем попадает на слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Может наступать инфицирование через кожу". - УНИАН). Но в данном случае беспокоиться не о чем», — сообщил Д.ДОЙНОВ.

На следующий же день ветеринары вывезли все птичьи трупы за город на скотомогильник и сожгли их.