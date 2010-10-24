Россия выплачивает долг Украине за Черноморский флот

На Черноморском флоте России в соответствии с решениями министра обороны Российской Федерации и главнокомандующего ВМФ РФ наначалось поэтапное погашение задолженности отдельных предприятий по налогам и платежам в бюджет и государственные фонды Украины, а также по заработной плате работникам.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник группы информационного обеспечения - пресс-секретарь командующего ЧФ РФ, капитан первого ранга Вячеслав ТРУХАЧЕВ.

По информации офицера, в результате предпринятых командованием флота мер коллектив "172-го отдельного конструкторско-технологического бюро ЧФ" получил заказ на выполнение работ и соответствующую авансовую оплату, что позволило начать погашение задолженности в Пенсионный фонд Украины и по заработной плате сотрудников.

В.ТРУХАЧЕВ добавил, что поступление средств от Министерства обороны России в качестве расчета по госконтрактам за выполненные работы позволило начать погашение задолженности по заработной плате за июнь и июль текущего года перед работниками "13-го судоремонтного завода Черноморского флота", с учетом выплаты налогов и взносов в фонды Украины.

Что касается "Строительного управления Черноморского флота", то в соответствии с указанием министра обороны России определен инвестор должника в части погашения задолженности по заработной плате, которым является ОАО "Главное управление обустройства войск МО РФ". Погашение задолженности перед работниками строительного управления планируется завершить до конца 2010 года после регистрации представительства "ГУОВ МО РФ" в Севастополе, сообщил В.ТРУХАЧЕВ.

В группе информационного обеспечения ЧФ России также сообщили, что платежи предприятий Черноморского флота в бюджет и государственные фонды Украины за 2009 год составили 408,1 млн. грн., что на 17% больше, чем в 2008 году, и на 65% больше, чем в 2007 году.