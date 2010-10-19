Добкин продолжает думать, что журналист Климентьев еще жив

Глава Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН не теряет уверенности в том, что исчезнувший редактор харьковской газеты «Новый стиль» Василий КЛИМЕНТЬЕВ жив.

Об этом губернатор сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос, что нового появилось в расследования дела об исчезновении журналиста.

«Я не потерял уверенности в том, что В.КЛИМЕНТЬЕВ жив», - сказал М.ДОБКИН.

«Больше пока ничего не могу сказать, - добавил губернатор. - При любой встрече с представителями силовых структур один из первых вопросов, который я задаю – это по КЛИМЕНТЬЕВУ. И они мне рассказывают то, что могут рассказать».

«Надеюсь, что придет время, и он живым и здоровым вернется в свою семью, и будет заниматься тем, чем занимался», - сказал М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, жена В.КЛИМЕНТЬЕВА сообщила о его исчезновении 12 августа 2010 года. В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» в неизвестном направлении.

Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «умышленное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, которая плавала на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однако министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что найденный телефон не принадлежит исчезнувшему журналисту, его собственностью является лишь сим-карта.

По словам А.МОГИЛЕВА, следствие рассматривает около 10 версий исчезновения журналиста.

Газета «Новый стиль» существует с 2004 года, с тех пор вышло 76 номеров. Издавалась газета за средства главного редактора. Основное направление деятельности журналистов «Нового стиля» – расследование нарушений прав граждан чиновниками, правоохранителями и судьями.