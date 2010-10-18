Кобзон потерял сознание во время выступления в Астане

Иосифу Кобзону стало плохо во время выступления на форуме духовной культуры в Астане. Как сообщает "Эхо Москвы",он даже потерял сознание. После получения первой помощи Кобзон попытался продолжить свою речь, однако не смог этого сделать, после чего его и решено было доставить в больницу. Известный певец был доставлен сегодня утром в казахстанский национальный научный медицинский Центр.

Сейчас состояние Иосифа Кобзона стабилизировалось.