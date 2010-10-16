Первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ признал подготовку городского хозяйства к осенне-зимнему периоду профильными управлениями неудовлетворительной.

Об этом он заявил вчера во время проведения расширенного заседания Коллегии КГГА, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Мы уже должны были закончить подключение к системам теплоснабжения, но между тем в городе до сих пор остаются неподключенными к отоплению некоторые столичные котельные. Это свидетельствует о том, что руководители главных управлений предоставляют мне неправдивую информацию, а работу Главного управления топлива, энергетики и энергосбережения я вообще оцениваю неудовлетворительно. Почему у нас возникает столько аварийных ситуаций? Вы же делали ряд гидравлических испытаний теплосетей. Срочно разберитесь в данной ситуации, и чтобы к понедельнику не осталось ни одного проблемного объекта», – подчеркнул А.ПОПОВ.

«АК «Киевэнерго» ни при каких обстоятельствах не должно отключать ни одного жилого объекта города. Этот вопрос я беру на свой личный контроль. Прошу отчитываться мне о каждой аварийной ситуации, о каждом порыве теплосетей. Также прошу руководителей районных госадминистраций усилить контроль над работой ЖЭКов», – заявил А.ПОПОВ.

Первый заместитель председателя КГГА отметил, что уже на следующей неделе проведет рабочее совещание с руководителями профильных управлений относительно решения текущих проблем, возникших в начале отопительного сезона.

Он также отметил, что проблемы, которые возникают с отоплением в учебных заведениях города, будут решаться в первоочередном порядке.

По информации ГУ образования и науки КГГА, по состоянию на 15 октября у пяти учебных заведений столицы возникли проблемы с отоплением. В основном проблемы возникли из-за порывов теплосетей, однако уже сейчас там проходит ремонт.