В Чернигове открылся второй в Украине диализный центр "Фрезениус", созданный ведущей мировой компанией "Фрезениус Медикал Кер".

Как передает корреспондент УНИАН, Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ, открывая центр, отметил, что в Украине насчитывается 57 центров, однако медицинского центра такого уровня, как в Чернигове и Черкассах (центр открыт в 2009 году - УНИАН), не существует.

Вместе с тем, по его словам, диализный центр в Чернигове даже лучше, чем в Черкассах, поскольку современные аппараты гемодиализа Fresenius 5008, которыми он оснащен, используются в Украине впервые. В 2008 году их признали лучшим инновационным продуктом немецкой промышленности.

Как сообщалось во время открытия, Центр гемодиализа в Чернигове построен за 5 месяцев. Плановое количество диализных мест – 45, что позволяет лечить на уровне европейских стандартов 255 пациентов. Процедуры гемодиализа для пациентов будут бесплатными. Компенсация за лечение будет осуществляться из областного бюджета. Стоимость проекта составляет 33 млн. грн.

Посол ФРГ, доктор Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ, открывая центр, поблагодарил за сотрудничество и понимание с областной и городской властью, заметив, что строительство центра состоялось без каких-либо бюрократических проволочек.

В то же время, по словам Г.-Ю.ГАЙМЗЁТА, в Украине не хватает инвестиций в сфере здравоохранения. Дипломат считает, что в Украине бесплатная медицина, задекларированная на государственном уровне, вступает в противоречие с пациентами, которые нуждаются в качественных медицинских услугах.

По мнению посла, Украина и Германия могут более эффективно сотрудничать в сфере здравоохранения, и опыт компании "Фрезениус Медикал Кер" может быть полезным для украинских специалистов.

«Германия может быть надежным партнером для Украины в сфере здравоохранения», - заметил Г.-Ю.ГАЙМЗЁТ.

Исполнительный директор компании "Фрезениус Медикал Кер" Доминик ВЕНЕР сообщил во время церемонии открытия, что его компания предложила украинскому правительству инвестиционный проект по строительству 10 диализных центров в городах Украины, стоимость составит 30-35 млн. евро.

«У нас есть желание повторить позитивный опыт. Но пока мы не подписали документов, я не могу сообщить, в каком городе откроется следующий диализный центр», - сказал Д.ВЕНЕР.

По данным Национального реестра больных хронической почечной болезнью, в 2009 году в Черниговской области проживало более 20 тысяч человек с хроническими болезнями почек. В лечении методом гемодиализа нуждались 143 тяжелобольных пациента. Государство за свой счет обеспечило проведение гемодиализа лишь для 89 пациентов.

В целом, в Украине насчитывается около 450 тысяч людей с хронической болезнью почек. В настоящее время государство обеспечивает гемодиализом почти 3,5 тысячи больных, что составляет лишь 15% от всего количества больных, нуждающихся в таком лечении.

Немецкая компания "Фрезениус Медикал Кер" имеет свыше 2,5 тыс. диализных клиник в 50 странах. Компания "Фрезениус Медикал Кер Украина" в течение последних 15 лет поставляла оборудование в 31 диализный центр.